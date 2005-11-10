Como, Ricci: "Gruppo splendido e disponibile, Fabregas mi chiede cose differenti"

Seconda da titolare per Samuele Ricci in campionato, il centrocampista del Como ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Venezia:

"Sta andando tutto molto bene, mi hanno aiutato fin dall'inizio perché loro stanno da tanto insieme. Ho trovato un gruppo splendido e disponibile, fa parte del processo facendo fatica all'inizio ma poi il lavoro paga".

Dov'è il difficile di entrare in questa dinamica del Como?

"Fabregas chiede cose differenti da quello che ho fatto in passato, ti chiede anche di non toccare molti palloni ma attrarre la pressione degli avversari".