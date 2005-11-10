Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Como, Ricci: "Gruppo splendido e disponibile, Fabregas mi chiede cose differenti"

autore
Antonino Sergi
Oggi alle 14:58Serie A
autore Antonino Sergi
01.11.2026 14:58Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda da titolare per Samuele Ricci in campionato, il centrocampista del Como ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Venezia:
"Sta andando tutto molto bene, mi hanno aiutato fin dall'inizio perché loro stanno da tanto insieme. Ho trovato un gruppo splendido e disponibile, fa parte del processo facendo fatica all'inizio ma poi il lavoro paga".

Dov'è il difficile di entrare in questa dinamica del Como?
"Fabregas chiede cose differenti da quello che ho fatto in passato, ti chiede anche di non toccare molti palloni ma attrarre la pressione degli avversari".

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, Fabregas: "Il calcio italiano sta cambiando, ora nessuno può dire che sia noioso"
Immagine news 2
Como, Ricci: "Io come Totti e Pirlo? Lasciamoli stare dai. Era difficile oggi"
Immagine news 3
Fabregas ammette: "Rigore di Milla? Sembrava netto ma mi hanno spiegato che non è così"
Immagine news 4
Como, Butez: "Mano di Milla? Per me non è rigore. Bella rivalità con Sanchez"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:15 Serie ATMW
TMWMa davvero De Bruyne era stato cercato dalla Juventus prima di firmare per il Napoli?
Immagine news 2
16:13 Serie A
Il Frosinone in vantaggio col primo gol di Ghedjemis in campionato. Torino sotto 1-0 al 48'
Immagine news 3
16:08 Serie A
La Lazio chiede un rigore con il Cagliari, Marelli: "Frattesi già in caduta, giusto non darlo"
Immagine news 4
16:00 Serie ATMW
TMWEstate 2024: McTominay al Napoli e Koopmeiners alla Juve. Diversi investimenti con risultati opposti
Immagine news 5
15:55 Serie A
Solo 0-0 tra Frosinone e Torino dopo 45'. Padroni di casa in ansia per Raimondo, uscito ko
Immagine news 6
15:52 Serie A
A Nzola risponde la pennellata di Isaksen: Lazio-Cagliari sull'1-1 al 45'
Immagine news 7
15:45 Serie ATMW
TMWIl Napoli cerca un difensore: Gatti può diventare una pista per gennaio
Immagine news 8
15:44 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Ricci: "Io come Totti e Pirlo? Lasciamoli stare dai. Era difficile oggi"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas ammette: "Rigore di Milla? Sembrava netto ma mi hanno spiegato che non è così"
Immagine top news n.1 Atalanta, Sarri sicuro: "Siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 Mancava solo il capitano alla festa del Como: il gol suggella un inizio da sogno per Da Cunha
Immagine top news n.4 Tra polemiche e l'episodio Milla, al Como basta solo Da Cunha: finisce 1-0 al Sinigaglia
Immagine top news n.5 Il Real Madrid recompra Ramon? Fabregas: "Si è parlato per tre anni anche di Nico Paz"
Immagine top news n.6 L'Inter e una quinta punta chiesta da Chivu: chi potrebbe essere? Una si è già proposta
Immagine top news n.7 Inter, la Curva Nord durissima dopo il derby: "Perso senza giocare, neanche le palle di salutare"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.2 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.3 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Il Frosinone in vantaggio col primo gol di Ghedjemis in campionato. Torino sotto 1-0 al 48'
Immagine box news Serie A La Lazio chiede un rigore con il Cagliari, Marelli: "Frattesi già in caduta, giusto non darlo"
Immagine box news Serie A Estate 2024: McTominay al Napoli e Koopmeiners alla Juve. Diversi investimenti con risultati opposti
Immagine box news Serie A Solo 0-0 tra Frosinone e Torino dopo 45'. Padroni di casa in ansia per Raimondo, uscito ko
Immagine box news Serie A A Nzola risponde la pennellata di Isaksen: Lazio-Cagliari sull'1-1 al 45'
Immagine box news Serie A Il Napoli cerca un difensore: Gatti può diventare una pista per gennaio
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, i parziali delle gare delle 15.00: rimonta Empoli, bene l'Avellino. Pari ad Arezzo
Immagine box news Serie B Da Modena-Mantova a Palermo-Vicenza: le formazioni ufficiali della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Benevento, subito in campo dopo il ko di Cremona: il report dell'allenamento di oggi
Immagine box news Serie B Da Cremonese-Benevento a Palermo-Vicenza, i convocati per la 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Varas: "Conquistato un punto su un campo difficile. Contento per il mio gol"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Henderson: "D'Angelo ha portato questa mentalità. Fatto il primo passo"
Serie C
Immagine box news Serie C Dolomiti Bellunesi, Vinicio Espinal in tribuna a Lecco: a breve l'accordo col nuovo mister
Immagine box news Serie C Serie C, Spezia-Atalanta U23 al 45': aquilotti in vantaggio, Bright sblocca subito
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali delle gare delle 14.30: Lecco e Ravenna avanti a riposo
Immagine box news Serie C Folgore Caratese, la cura Guidi per ora non funziona: appena 1 punto in 4 giornate
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle gare delle 12.30: l'Union Brescia esagera, Cosenza ok
Immagine box news Serie C Cittadella-Treviso, derby che torna dopo 15 anni: gli ultimi 2 in Serie B e con firme illustri
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano