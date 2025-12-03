Inter-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Thuram, chance per Luis Henrique e Diouf

Alle 21:00 a San Siro si accendono le luci sugli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia, una sfida che entrambe le squadre affronteranno con ampio turnover. Il Venezia cambia addirittura undici giocatori su undici rispetto al campionato: Rotazioni importanti anche per l’Inter di Chivu, costretta a gestire energie e indisponibilità. Tra i pali toccherà a Martinez sostituire Sommer, mentre in difesa Diouf prenderà il posto dell’infortunato Dumfries sulla destra. A sinistra Carlos Augusto darà respiro a Dimarco, garantendo dinamismo e copertura.

In attacco, Lautaro Martinez rifiata: con Bonny appena recuperato dall’influenza e non ancora al top, le scelte sono praticamente obbligate. La coppia Esposito-Thuram sarà chiamata a guidare il reparto offensivo, con l'obiettivo di evitare sorprese e spingere l’Inter ai quarti. La vincente affronterà una tra Roma e Torino, che si sfideranno il prossimo 13 gennaio. A San Siro, intanto, tutto è pronto per una serata di Coppa che promette ritmo, occasioni e indicazioni importanti per entrambi gli allenatori.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

VENEZIA (3-5-2): 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas. A disposizione: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz.

Allenatore: Giovanni Stroppa.