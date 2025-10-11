Argentina, Messi in tribuna col Venezuela. Scaloni spiega l'esclusione eccellente

L'Argentina ha superato il Venezuela per 1-0 nell’amichevole disputata nella notte italiana nel segno di Lo Celso e su assist di Lautaro Martinez. Tutti però si sono lasciati catturare dall'assenza visiva di Leo Messi (presente però in tribuna con la sua famiglia), per questo al termine della partita il CT Lionel Scaloni ha spiegato il motivo della sua assenza.

"Ho deciso io che Messi non giocasse, avevamo Lautaro e Julian (Alvarez, ndr), e c’era anche il Flaco Lopez in panchina come opzione valida, semplicemente questo", ha dichiarato il tecnico, in maniera diretta e concisa in conferenza stampa post-partita. Ora per l'Albiceleste c'è un'altra amichevole in programma, contro il Porto Rico, che è stata posticipata alla notte di martedì 14 ottobre. E la Pulga ci sarà? Scaloni si è limitato a dire che "bisogna vedere" nei prossimi giorni.

Intanto chi resta in apprensione è Cristian Chivu, che potrà riavere Lautaro solo per un allenamento e la rifinitura prima di sfidare la Roma capolista di Gasperini alla ripresa del campionato e precisamente sabato sera all'Olimpico della Capitale.

Le amichevoli giocate di notte

Cile - Perù 2-1: César Inga 40' (P), Brereton Díaz 63' (C), Maximiliano Gutiérrez 90' +4 (C)

Canada - Australia 0-1: Irankunda 71' (A)

Argentina - Venezuela 1-0: Lo Celso 31' (A)

USA - Ecuador 1-1: Valencia 24' (E), Balogun 71' (U)