Como 'ultimatum' al Cruzeiro per Kaiki? Non si andrà oltre ai 10 milioni, bonus compresi
Siamo alle battute finali nella trattativa tra il Como e il Cruzeiro per il terzino sinistro Kaiki Bruno. Come riferito da Sky Sport, infatti, il club lariano ha mandato una sorta di ultimatum ai brasiliani, non avendo intenzione di sborsare più di 10 milioni di euro, bonus compresi.
Adesso la palla passa al club di Belo Horizonte, che nei giorni scorsi aveva ribadito al Como la propria richiesta di almeno 14-15 milioni. Una distanza importante, vedremo se nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi della fine del calciomercato, la forbice si abbasserà.
