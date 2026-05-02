TMW Entella, la Carrarese all'ultimo turno riporta al 2019: la salvezza passa dal "Sannazzari"

Ultimi novanta minuti di fuoco per l'Entella. La sconfitta rimediata in quel di Bari ha complicato un po' i piani della squadra di Andrea Chiappella che viene scavalcata dall'Empoli, vittorioso invece in casa contro l'Avellino. Se il campionato finisse qua i chiavatesi andrebbero ai playout e andrebbero a giocarsi la salvezza contro il Bari avendo però il favore del ritorno in casa. Per fortuna di Parodi e compagni c'è ancora una possibilità nell'ultimo turno di campionato contro la Carrarese al "Sannazzari".

Il precedente a Chiavari

E proprio la sfida contro i toscani riporta alla mente un dolce ricordo ai biancocelesti. Nella stagione 2018-2019, sempre all'ultima giornata ma questa volta di Serie C, le due formazioni si scontrarono con gli uomini allora allenati da Roberto Boscaglia in piena lotta per il ritorno in cadetteria mentre gli ospiti erano sicuri di partecipare ai playoff. La partita fu molto tesa e nell'ultimo minuto di recupero una fuga di Mancosu in campo aperto regalò i tre punti alla squadra del patron Antonio Gozzi che festeggiò la promozione in cadetteria.

31 punti su 39 in casa

Adesso in palio c'è sempre la Serie B ma questa volta c'è una salvezza da raggiungere all'ultimo respiro. Il ruolino di marcia fra le mura amiche è da parte alta della classifica. In casa infatti l'Entella ha conquistato 31 punti sui 39 ottenuti in stagione. Un andamento, quello in casa, da playoff che può valere una salvezza.