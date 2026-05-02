TMW Verona, ora tocca alla proprietà: la promessa da mantenere di Presidio Investors

Ora, tocca a Presidio Investors passare dalle parole ai fatti. Sono passati due mesi e mezzo dalla conferenza fatta dal presidente esecutivo Italo Zanzi post-mercato di gennaio. Quando ci fu un annuncio chiaro. "Se dovesse arrivare la retrocessione saremo pronti a lottare subito per tornare in Serie A. Presidio c'è. Questo progetto è a lungo termine", furono le sue parole.

Come si tradurranno queste promesse, nell'effettivo? A questa domanda dovrà essere abile la società a rispondere in tempi celeri e con idee chiare, dentro e fuori dal campo. Nelle prime tre sessioni di mercato è cambiato poco dalla precedente proprietà, con tanti sacrifici sull'altare di un bilancio ereditato dal passato ed evidentemente da sistemare. La necessità di passare dalle plusvalenze per risanare il lato finanziario è lampante, dichiarata soprattutto per bocca di Sogliano. Avendo parlato - la proprietà - di un progetto per un Verona più forte e di voler tornare subito in A, ci si attende ora la costruzione di una rosa all'altezza del compito.

Il che non significa che non si possano sacrificare altri giocatori importanti. Si guardi il Venezia, che dopo la retrocessione dell'anno scorso è ripartito dal salutare tasselli importanti come Nicolussi Caviglia, Idzes, Oristanio ed Ellertsson (oltre a Pohjanpalo). È probabile che diversi dei giocatori più importanti di questa annata possano partire, a cominciare da Belghali e Bella-Kotchap. Ed è naturale che qualcuno possa desiderare un cambio anche per ambizione personale. Di questo se ne parlerà nelle prossime settimane e nessuno potrà essere trattenuto con la forza. Ma la piazza si aspetta che chi parte venga sostituito a dovere. Che vengano dati segnali chiari. A partire dalla scelta dell'allenatore che dovrà provare a vincere il prossimo campionato di Serie B.