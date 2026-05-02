Roma, il futuro è adesso: Friedkin nella Capitale per incontrare Gasp. I temi sul tavolo

“Roma non è stata costruita in un giorno”, recita un celebre detto anglosassone. Una frase che descrive perfettamente il momento che sta vivendo la Roma, alle prese con un progetto ancora in piena evoluzione. A Trigoria si respira aria di cambiamento, con un cantiere ancora aperto che necessita però di scelte rapide e concrete. Il futuro, infatti, non può più aspettare: è già tempo di programmare la prossima stagione, con Gian Piero Gasperini in prima linea a chiedere certezze alla proprietà.

La risposta della famiglia Friedkin non si è fatta attendere. Ryan, figlio del patron Dan, è sbarcato nella Capitale per incontrare il tecnico e avviare un confronto diretto sui piani futuri del club. Tra oggi e domani sono previsti diversi summit, fondamentali per delineare strategie e obiettivi in vista della prossima stagione. Un segnale chiaro della volontà della proprietà di accelerare i tempi e costruire da subito una Roma più competitiva.

Sul tavolo ci sono tante questioni. In primis, la scelta del nuovo direttore sportivo, con Frederic Massara sempre più vicino all’addio. La decisione verrà presa in totale sintonia con Gasperini, per garantire una linea comune nella costruzione della squadra, mancata in questa stagione. Tra i nomi valutati spiccano Giovanni Manna, Tony D’Amico, Sean Sogliano e Gianluca Nani, oltre al più defilato Cristiano Giuntoli.

Un altro tema centrale riguarda il budget per il mercato estivo: Gasp vuole garanzie economiche per rafforzare la rosa e colmarne le lacune. Infine, si entrerà nel merito delle operazioni da fare: chi sacrificare e dove intervenire. La priorità del tecnico resta il reparto offensivo, considerato fondamentale per alzare il livello della squadra.