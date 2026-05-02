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Calciomercato Juventus, cosa fare con Jonathan David? Un possibile domino in attacco

Calciomercato Juventus, cosa fare con Jonathan David? Un possibile domino in attaccoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:18Serie A
Redazione TMW
fonte Bianconeranews.it
Con il calciomercato alle porte, la Juventus inizia a muovere le prime riflessioni sul reparto offensivo. Le voci si intensificano e una delle situazioni più calde riguarda Francisco Conceição e l'attacco

Il futuro di Jonathan David potrebbe essere lontano dalla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante canadese sbarcato a Torino a parametro zero nell’estate del 2025, sarebbe finito nel mirino di diversi club internazionali, con il Fenerbahçe e una società di Premier League che hanno già avviato i primi contatti esplorativi per capire i contorni dell’eventuale operazione.
Arrivato a Torino con grandi aspettative, David ha mostrato sprazzi del suo talento senza però riuscire a imporsi con continuità assoluta nello scacchiere bianconero. Una situazione che potrebbe spingere la Juventus a valutare eventuali offerte, soprattutto in un’ottica di rinnovamento offensivo e sostenibilità economica. La sua cessione, infatti, potrebbe consentire di mettere a bilancio un’importante plusvalenza.

Il profilo dell’attaccante canadese, insomma, resta molto appetibile sul mercato internazionale, poiché comunque Jonathan i suoi gol nel recente passato li ha fatti. Forse non è propriamente adatto a un calcio molto fisico, ma le sue doti tecniche e la capacità di pulire le azioni della squadra sono un dato di fatto.

Al momento, sia ben chiaro, non ci sono trattative avanzate, ma i primi sondaggi confermano come David sia destinato a essere uno dei nomi più discussi dell’estate. Molto dipenderà anche dalle strategie della Juventus e dalle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane. L’obiettivo di Spalletti è quello di arrivare a Lewandowski e tenere Vlahovic, magari con un contratto ponte. Da non escludere che David alla fine possa restare come terzo attaccante. Assai più complicato, invece, che rimanga a Torino il belga Lois Openda.

Greenwood per Conceição? La Juventus riflette sul futuro dell’attacco
Con il campionato che si avvia alla conclusione e il calciomercato estivo alle porte, la Juventus inizia a muovere le prime riflessioni sul reparto offensivo. Le voci si intensificano e una delle situazioni più calde riguarda Francisco Conceição, finito nel mirino di diversi club di Premier League.
L’esterno portoghese è un giocatore molto apprezzato da Spalletti e ha espresso la volontà di restare in bianconero, ma di fronte a offerte importanti — nell’ordine dei 40 milioni o anche superiori — la Juventus potrebbe iniziare a valutare scenari diversi.

Un possibile domino offensivo

Da qui nasce una riflessione più ampia: la Juventus non guarda solo alle eventuali uscite, ma anche ai possibili sostituti o rinforzi. Molto dipenderà anche dalla gestione di giocatori che in questa stagione non hanno reso secondo le aspettative, come Zhegrova e Openda.
Il primo, arrivato per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus, potrebbe avere mercato ed essere più semplice da collocare. Più complessa invece la situazione legata a Openda, acquistato per circa 45 milioni: una possibile uscita potrebbe passare da formule più morbide, come un prestito con diritto di riscatto.

Idea Greenwood: talento e rilancio

Tra i nomi che iniziano a circolare, prende quota quello di Mason Greenwood, classe 2001. Profilo intrigante, soprattutto per caratteristiche tecniche e percorso recente.
Esterno destro di piede mancino, è un giocatore che unisce tecnica, velocità e senso del gol. Può agire da ala, da seconda punta o anche da riferimento offensivo, offrendo soluzioni diverse all’interno del sistema di gioco. È inoltre molto abile anche con il piede destro, caratteristica che lo rende imprevedibile negli ultimi metri.
La sua carriera, dopo l’esplosione iniziale al Manchester United, ha vissuto un’interruzione brusca, ma il percorso di rilancio è stato evidente. Ripartito dal Getafe, dove ha ritrovato continuità (10 gol e 6 assist), ha poi compiuto il salto all’Olympique Marsiglia, dove ha avuto una vera e propria esplosione.
Con il club francese ha raggiunto numeri importanti: 73 presenze e 47 gol complessivi. Nella stagione in corso ha ulteriormente alzato il livello con 41 presenze e 24 gol, portando il totale complessivo a 114 presenze e 71 gol con il Marsiglia.

Valutazione e fattibilità

Il valore di mercato attuale di Greenwood si aggira intorno ai 55 milioni di euro, ma l’interesse crescente di diversi club potrebbe far lievitare ulteriormente la cifra. Un aspetto che la Juventus dovrà valutare con attenzione.
Molto dipenderà dalle eventuali cessioni: una possibile uscita di Conceição permetterebbe ai bianconeri di avere le risorse economiche necessarie per affondare il colpo, rendendo l’operazione più sostenibile.

Profilo ideale per la nuova Juve?

Greenwood rappresenterebbe un profilo diverso rispetto a Conceição: meno orientato all’uno contro uno puro e più diretto verso la porta, con maggiore incisività negli ultimi metri.
È proprio questo uno degli aspetti che la Juventus sta valutando: aumentare il peso offensivo e la concretezza sotto porta, qualità che in alcune fasi della stagione sono mancate.

Strategie in evoluzione

Al momento si tratta di riflessioni e primi sondaggi, ma il nome di Greenwood si inserisce perfettamente in un contesto di possibile rinnovamento offensivo.
Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle strategie di mercato, ma una cosa è certa: la Juventus si sta già muovendo, e il prossimo mercato potrebbe portare cambiamenti importanti nel reparto avanzato.

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