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Oggi in TV, Serie A: dove vedere Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa

Oggi in TV, Serie A: dove vedere Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Daniel Uccellieri

Continuano le gare di Serie A valide per la 35ª giornata. Alle 15.00 Udinese-Torino, alle 18.00 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 2 maggio

12.30 Napoli-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
14.00 Villarreal-Levante (Liga) - DAZN
15.00 Udinese-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Sassuolo-Genoa (Serie A femminile) - DAZN
15.00 Lione-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+
15.30 Bayern-Heidenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
16.00 Newcastle-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
16.00 Brentford-West Ham (Premier League) - SKY SPORT
16.00 Wolverhampton-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT
16.15 Valencia-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
17.30 Arezzo-Vicenza (Supercoppa Serie C) - SKY SPORT
17.30 PSG-Lorient (Ligue 1) - SKY SPORT MIX
18.00 Como-Napoli (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Arsenal-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
18.30 Bayer Leverkusen-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
18.30 Alaves-Athletic (Liga) - DAZN
18.30 Inter-Milan (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Roma-Ternana (Serie A femminile) - DAZN
19.00 Famalicao-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Schalke 04-Fortuna Dusseldorf (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Atalanta-Genoa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
20.45 Sint Truiden-Union SG (Campionato belga) - DAZN
21.00 Osasuna-Barcellona (Liga) - DAZN, DAZN 1
21.05 Nizza-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT MAX
21.30 Porto-Alverca (Campionato portoghese) - DAZN

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