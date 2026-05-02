Napoli, tre punti per sfatare il tabù "Sinigaglia" e non far festeggiare in anticipo l'Inter
Tre punti per allungare sul Milan al secondo posto. Il Napoli cerca la vittoria in casa del Como nell'anticipo del sabato alle 18. Al "Sinigaglia" la squadra di Antonio Conte cerca continuità dopo il 4-0 casalingo contro la Cremonese e vuole guidare la volata alle spalle dell'Inter capolista. Una partita non facile contro gli uomini di Fabregas, capaci di compiere un percorso importante e posizionarsi all'interno della zona europea sognando addirittura il grande salto nella prossima "fase campionato" della Champions League.
Nel 2002 l'ultima vittoria azzurra a Como
Una vittoria per infrangere il tabù. I partenopei infatti non vincono a Como da più di 24 anni. Era il 6 gennaio del 2002 quando, in Serie B, gli azzurri si imposero in casa dei biancoblu che poi alla fine vinsero il campionato ed ottennero la promozione in Serie A. Da quel momento arrivò una sconfitta il 1° febbraio 2004 per 2-0 prima del ko della passata stagione per 2-1 che non inficiò sul cammino scudetto degli uomini di Conte.
Non consegnare già lo scudetto all'Inter
E poi c'è la questione scudetto. In caso di sconfitta infatti i punti di distacco dall'Inter capolista resterebbero 10 ma con sole tre gare da giocare dal Napoli. Questo infatti consegnerebbe il titolo di campione d'Italia proprio ai nerazzurri di Chivu a 24 ore dalla loro sfida casalinga contro il Parma.
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