Comolli dopo Chiellini. La Juventus blinda Spalletti: "Dobbiamo tenere l'allenatore"

Dopo Giorgio Chiellini, anche Damien Comolli blinda Luciano Spalletti. Nel post partita di ieri, mentre l’allenatore della Juventus aveva scelto di evitare conferenza stampa e altre dichiarazioni, l’ex difensore, oggi director of football strategy della società bianconera, aveva ribadito l’intenzione di puntare su Spalletti: “Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora purtroppo avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".

Perfettamente in linea anche le dichiarazioni dell’amministratore delegato, protagonista a Londra in occasione del Financial Times Business of Football Summit: “Abbiamo bisogno di continuità, dobbiamo tenere lo stesso allenatore e la stessa strategia per più tempo, perché abbiamo avuto 7-8 allenatori diversi negli ultimi anni e la squadra sta diventando unita grazie al lavoro di Spalletti: siamo sulla strada giusta, serve continuità per avere successo".

Da casa Juve, insomma, non ci sono dubbi. Resta da capire se e quando ci si siederà al famoso tavolo con Spalletti, legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al termine di questa stagione. Così come quali saranno le intenzioni dello stesso allenatore di Certaldo, visti i limiti di una squadra che già prima di lui ha spesso faticato negli ultimi anni.