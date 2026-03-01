Con il Como un brutto passo falso: servirà un altro Lecce contro la Cremonese

Il Lecce illude contro il Como, ma finisce per rimediare un pesante ko, che deve servire da lezione.

Un gol e poco altro

Eppure il pomeriggio si era messo bene per i giallorossi, usciti sconfitti per 3-1 nella trasferta sul campo dei lariani. Il vantaggio iniziale di Coulibaly aveva messo la partita sui binari giusti, ma nel giro di mezz'ora la squadra di Fabregas ha ribaltato l'incontro, segnando tre gol che hanno chiuso i conti. Troppe disattenzioni per la compagine salentina, che fra sbavature sui calci piazzati (come in occasione del terzo gol) e troppi spazi concessi agli avversari si è resa protagonista di una prova decisamente opaca.

Scelte bocciate

Non ha pagato la scelta di Di Francesco di provare una difesa a tre, un nuovo modulo che ha finito per togliere certezze a un Lecce che a tratti è apparso irriconoscibile. Reparti slegati ed errori grossolani hanno reso la vita facile al Como e nella ripresa, anche tornando al 4-2-3-1, la musica non è cambiata. Una giornata no sotto tutti punti di vista per il Lecce, che incassa così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Inter.

Testa alla Cremonese

Archiviata la trasferta di Como, il pensiero dei giallorossi va subito alla sfida di domenica alle 12:45 contro la Cremonese, in quello che si preannuncia come un delicatissimo scontro diretto in chiave salvezza. Non sarà una sfida decisiva, questo è certo, ma sicuramente è una partita che può indirizzare il finale di stagione. Il Lecce adesso proverà a resecare e a imparare dai propri errori, andando a ricercare sicuramente un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato nell'ultima uscita, per approcciarsi al meglio alla prossima importantissima sfida.