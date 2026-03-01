Un Verona d'altri tempi e un ko che è la fotografia perfetta della stagione. Con una nota lieta

Un Verona d'altri tempi, quello visto nella ripresa della gara giocata ieri sera contro il Napoli. Quello combattivo che indipendentemente da tutto, vendeva cara la pelle e faceva sudare freddo l'avversario di turno. Un Verona così non si vedeva da molto tempo, da molti mesi. E che, alla fine, subisce l'ennesima, atroce beffa in pieno recupero, contro il Napoli.

La fotografia della stagione

Sembra di narrare sempre la stessa storia, di essere ripetitivi. La stagione 2025/26 dell'Hellas è ben fotografata dall'1-2 subito per mano del Napoli. Anche l'allenatore avversario ha ammesso che ha beneficiato di un pizzico di buona sorte: Conte sa che questa serata poteva mettersi molto male per i suoi. Ma quando pensi di raccontare un certo tipo di partita, con il Verona di questa annata sai che poi può sempre succedere qualcosa che manda tutto a repentaglio. C'è tutto: l'infortunio di un giocatore importante (Bella-Kotchap ha sentito un fastidio, sarà valutato in queste ore), una serie di occasioni create e non sfruttate a dovere. E poi la beffa, rigorosamente nel recupero.

11 punti persi nell'ultimo quarto d'ora

A proposito di gol subiti nel finale. È successo ieri, ma andando indietro con ordine anche contro Parma (ko per 2-1), Lazio (0-1 in casa), Napoli (2-2), ancora con il Parma (ma in casa, sempre 1-2), Inter (1-2) e Cagliari (da 2-0 a 2-2): in totale fanno 11 punti persi nell'ultimo quarto d'ora. Una marea. I famosi dettagli. Ed ha ragione Sammarco a dire che non possono essere un caso.

Dai fischi agli applausi nel giro di 45 minuti. La nota lieta: Suslov

Il suo Verona però, in una situazione disastrosa, ha tramutato i fischi sentiti al rientro negli spogliatoi nel primo tempo in applausi scroscianti dopo il fischio finale. Il pubblico non chiede poi molto: una squadra che lotta e non si arrende di questi tempi è già abbastanza. La nota lieta di serata è rappresentata soprattutto dal convincente ingresso di Tomas Suslov. Quanto è mancato in questi mesi? Molto, non solo per le capacità tecniche. In generale, al Verona è mancato avere lo stesso undici per due partite di fila, visti gli innumerevoli infortuni.