Più ombre che luci a San Siro: Genoa generoso ma sconfitto, De Rossi mastica amaro

Poche luci e qualche ombra di troppo a San Siro. Il Genoa esce sconfitto per 2-0 dal "Meazza" al cospetto di un'Inter ovviamente superiore dal punto di vista tecnico ma con la consapevolezza che forse qualcosa in più poteva essere fatto. Lo sa bene Daniele De Rossi che lo ripete al termine del match sia alle televisioni che in conferenza stampa. "L'Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà" ha sottolineato il mister rossoblù anche se la sua squadra per gran parte della gara è rimasta in partita.

Squadra comunque offensiva

Eppure il tecnico romano ieri è sceso in campo con una formazione molto offensiva con Vitinha al fianco di Colombo, Baldanzi trequartista e Malinovskyi insieme a Frendrup in cabina di regia. Nonostante ciò però i pericoli dalla parte di Sommer sono stati pochi con il baricentro che, specie nel primo tempo, è rimasto troppo basso a ridosso della propria area di rigore.

La zona retrocessione a +3

La classifica "è brutta" sottolinea De Rossi che però specifica giustamente che "è ancora lunga". I punti dalla zona retrocessione rimangono tre, il Lecce ha già perso contro il Como ieri pomeriggio, anche se oggi la Cremonese scenderà in campo contro il Milan e la Fiorentina affronterà domani l'Udinese. Contro la Roma domenica prossima servirà un'intervista di tendenza anche se l'impegno contro l'ex Gasperini non sarà dei più facili. Anzi.