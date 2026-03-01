Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, si chiude la 27ª: Palermo e Frosinone a caccia della vetta

© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:04
Daniel Uccellieri

Oggi si chiude la 27ª giornata di Serie B con tre sfide dal peso specifico importante. Alle ore 15:00 in programma Catanzaro-Frosinone e Pescara-Palermo, mentre alle 17:15 sarà la volta di Mantova-Carrarese.

Attenzione particolare a Frosinone e Palermo: in caso di vittoria, entrambe potrebbero accorciare le distanze dalla vetta e riaprire ulteriormente la corsa ai primi posti.

RISULTATI SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Empoli – Cesena 1-1
29' Shpendi (C), 71' Fila (E)
Modena – Padova 1-2
8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)
Sudtirol - Venezia 1-1
47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)
Spezia – Reggiana 0-1
40' Novakovich
Avellino – Juve Stabia 0-0
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 57 (27)
Monza 57 (27)
Frosinone 53 (26)
Palermo 51 (26)
Catanzaro 44 (26)
Modena 43 (27)
Juve Stabia 39 (27)
Cesena 38 (27)
Südtirol 34 (27)
Padova 33 (27)
Empoli 31 (27)
Carrarese 30 (26)
Avellino 30 (27)
Sampdoria 29 (27)
Reggiana 29 (27)
Mantova 26 (26)
Spezia 25 (27)
Entella 25 (27)
Bari 25 (27)
Pescara 18 (26)

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
