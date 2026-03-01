La Provincia di Como: "Liquidato anche il Lecce, il Como punta all’Europa"

Nella prima pagina de La Provincia di Como, il titolo calcistico trova spazio al centro ed è dedicato al momento entusiasmante vissuto dal Como. L’apertura sportiva è affidata a “Liquidato anche il Lecce. Il Como punta all’Europa”, che celebra l’ennesimo successo della squadra e rilancia apertamente le ambizioni europee.

Il titolo sottolinea la continuità di risultati della formazione lariana, capace di superare anche l’ostacolo Lecce e di consolidare una classifica sempre più prestigiosa. Il riferimento all’Europa non è casuale: la vittoria viene letta come un ulteriore passo in una rincorsa che, giornata dopo giornata, sta assumendo contorni sempre più concreti.