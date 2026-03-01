Il Napoli espugna Verona, Il Mattino: "Romelu e Giulietta, gol e lacrime"

La prima pagina odierna de Il Mattino dedica il principale spazio calcistico al Napoli e alla notte emotivamente più intensa vissuta al Bentegodi. Il titolo centrale sul calcio è “Romelu e Giulietta: gol e lacrime”, accompagnato dal riferimento al gol decisivo segnato da Lukaku al 96’ contro il Verona e alla dedica personale che ha reso il momento ancora più carico di significato.

Nel sommario, il quotidiano specifica il contesto della rete dell’attaccante belga: “Lukaku dedica il gol al padre scomparso: Verona ko al 96’. Conte: ‘Il futuro? Ancora un anno di contratto’”, intrecciando il campo con le parole dell’allenatore sul presente e sul domani dell’attaccante.

Sempre in chiave Napoli, trova spazio anche un richiamo all'ultima mossa di Conte “Doppio centravanti per blindare i piani alti”.