Serie B, Catanzaro-Frosinone: Aquilani pretende una gara perfetta per strappare punti importanti

Ventisettesima giornata del campionato di Serie B che si conclude quest'oggi dopo aver vissuto due giorni ricchi di colpi di scena. Al Nicola Ceravolo di Catanzaro va in scena il vero e proprio match di cartello del turno con i ragazzi di Alberto Aquilani pronti ad accogliere il Frosinone.

COME ARRIVA IL CATANZARO

I calabresi si presentano alla sfida nel migliore dei modi, avendo vinto le precedenti quattro gare di campionato seppur tutte ampiamente all'altezza. A caricare ancora di più l'ambiente ci hanno pensato i più di mille tifosi presenti alla rifinitura a San Floro, a cui hanno fatto seguito le parole del tecnico che ha dichiarato di dover fare una gara perfetta per portare a casa punti. Al momento la classifica lì vede in solitaria in quinta posizione dopo la sconfitta casalinga del Modena contro il Padova; una vittoria, però, permetterebbe di allungare sulle inseguitrici.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Il Frosinone, invece, in questa seconda parte di stagione si è vista superare in classifica da Monza e Venezia, anche se quest'ultima si è vista fermare sul campo del Sudtirol. I ciociari inseguono ma devono guardarsi anche alle spalle vista la volata del Palermo a due sole lunghezze. Una vittoria consentirebbe ai ragazzi di Alvini di rimanere agganciati al trenino davanti, rubando punti alle dirette concorrenti. All'andata l'espulsione diretta di Frosinini a inizio ripresa mise la strada in discesa allo Stirpe con i padroni di casa che trovarono le reti soltanto nel finale con Monterisi e Ghedjemis.