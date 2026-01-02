L'Inter chiede 35 milioni di euro per Frattesi: ci pensa anche il Fenerbahce

Uno dei giocatori che in casa Inter è al centro delle voci di mercato è Davide Frattesi, centrocampista che con Cristian Chivu non sta trovando quella continuità che si poteva aspettare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lui preferirebbe rimanere in Italia, mentre l'alternativa più gradita ai nerazzurri è il Fenerbahce, che sta insistendo per cercare di convincerlo.

La richiesta da parte del club è di circa 35 milioni di euro, cifra ritenuta davvero troppo alta per le società del nostro Paese. Resta da capire in che modo può trovare le risorse per affondare il colpo la squadra di Istanbul, che a metà stagione è difficile ipotizzare possa sborsare quanto vorrebbero Marotta e gli altri uomini mercato di Viale della Liberazione.

A far discutere ultimamente sono state pure le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter, che ha sottolineato come sia a posto con la propria coscienza e come ci siano dei motivi che non può spiegare pubblicamente alla base della sua decisione di non schierare così frequentemente Frattesi. Il presidente ha chiarito che quanto detto non riguarda il suo comportamento, che è sempre stato professionale. Adesso lui però vuole giocare e se Chivu non può garantirglielo punterà a farlo da un'altra parte con qualcun altro.