Bologna, Dallinga: "Resto qui e voglio realizzare i miei sogni. Lottiamo in ogni competizione"

"Non c’è mai stato motivo di pensare ad un altro campionato". Thjis Dallinga ha le idee molto chiare. Sposa il progetto del Bologna l'attaccante olandese arrivato da un anno e mezzo in rossoblù e pronto ancora a lasciare il segno alla corte di Vincenzo Italiano. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta sottolinea come nel capoluogo emiliano si trovi molto bene nonostante sia consapevole che dall'apertura del calciomercato ci saranno diversi rumors sul suo futuro. "C’è una bella squadra con la quale stare e con cui poter realizzare altri bei sogni. Lo abbiamo fatto nel 2025 e voglio continuare a farlo qui".

Il triplo impegno non spaventa il ragazzo. I rossoblù infatti sono in corsa sia in campionato che nelle coppe, Coppa Italia ed Europa League. E nel momento in cui gli viene chiesto quale sia l'obiettivo che preferisce fra il raggiungere l'Europa tramite il campionato oppure alzare al cielo l'Europa League o un'altra Coppa Italia, non si sbilancia. "Andiamo avanti lottando su tutto".

E il prossimo impegno si chiama Inter con Dallinga che sottolinea come il Bologna abbia già dimostrato di poter competere con tutte le grandi squadre in Italia. "Contro l’Inter sarà una gara importante soprattutto per un aspetto - ha concluso - vogliamo tornare più in alto in classifica".