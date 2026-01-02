Rodriguez, gradimento totale alla Juventus: i possibili costi dell'affare col West Ham

La voglia di rilanciarsi è forte e la destinazione è chiara. Per Guido Rodriguez, l’opzione Juventus rappresenta oggi la soluzione più affascinante e anche la più ambiziosa tra quelle emerse sul tavolo dei suoi agenti. Il centrocampista argentino, 31 anni e campione del mondo con l’Argentina, sarebbe pronto a dire sì senza esitazioni a un ritorno nel calcio europeo di vertice.

Arrivato al West Ham nell’estate 2024 dopo quattro stagioni da perno del centrocampo del Real Betis, Rodriguez non è riuscito a compiere il salto definitivo in Premier League. Tra qualche acciacco fisico e difficoltà di adattamento, l’esperienza inglese non ha reso quanto sperato, spingendo il giocatore a guardarsi intorno con attenzione.

Ed è qui che entra in scena la Juventus. I bianconeri avevano già valutato il profilo dell’argentino in estate, senza però affondare il colpo. Ora lo scenario potrebbe cambiare: il costo dell’operazione non supererebbe i 10 milioni di euro e il gradimento del giocatore è totale. Restano da sistemare i dettagli tra i club, passaggio tutt’altro che banale ma neppure proibitivo.

Molto, però, dipenderà dalle uscite. Il mercato invernale della Juve si annuncia come un puzzle fatto di equilibri e incastri: solo da lì si capirà se Rodriguez potrà davvero vestire il bianconero già nelle prossime settimane. A riportarlo è Tuttosport.