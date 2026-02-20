Conference League, che bagarre in vetta alla classifica marcatori! Comandano in 4
La corsa al titolo di capocannoniere della Conference League 2025/26 si fa sempre più serrata. Dopo il gol vittoria segnato nel primo turno dei play-off da Marius Mouandilmadji del Samsunspor, il giocatore si è portato a quota cinque reti, raggiungendo in vetta Mikael Ishak del Lech Poznań, Franko Kovačević, ex Celje, e Nardin Mulahusejnović del Noah FC.
Kovačević, dopo un avvio scoppiettante con la tripletta all’esordio e altre reti decisive nelle prime giornate, si è trasferito al Ferencváros durante il mercato invernale. Con cinque marcatori a pari merito in vetta, la lotta per il titolo di capocannoniere rimane apertissima e promette spettacolo nella fase a eliminazione diretta, dove ogni gol potrebbe essere decisivo per incoronare il miglior realizzatore della competizione.
5 Mikael Ishak (Lech Poznań)
5 Franko Kovačević (Celje)
5 Marius Mouandilmadji (Samsunspor)
5 Nardin Mulahusejnović (Noah)
3 Daniel Adu-Adjei (Rijeka)
3 Graham Burke (Shamrock Rovers)
3 Lamine Diaby-Fadiga (Raków)
3 Martial Godo (Strasburgo)
3 Taofeek Ismaheel (Lech Poznań)
3 Luka Jović (AEK Atene)
3 Aboubakary Koita (AEK Atene)
3 Derek Kutesa (AEK Atene)
3 Sven Mijnans (AZ Alkmaar)
3 Angelos Neophytou (Omonia)
3 Piotr Parzyszek (KuPS Kuopio)
3 Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
