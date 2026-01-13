Conte e i complimenti al suo Napoli: "Siete stati una squadra vera, dimostrato chi siete"

Antonio Conte conoscerà oggi la squalifica che gli verrà inflitta dal Giudice Sportivo. Con ogni probabilità l'allenatore del Napoli dovrà saltare le prossime 2 partite, con Stellini che prenderà il suo posto in panchina. Come riportato da Il Mattino, il tecnico ha comunque fatto i complimenti ai suoi dopo il 2-2 contro l'Inter e lo ha fatto sia a caldo a San Siro, che in seguito a mente fredda.

Le parole pronunciate da Conte sarebbero state le seguenti: "Siete stati una squadra vera, avete dimostrato chi siete". Già perché, come ha ricordato McTominay nel post-partita, le assenze nel Napoli erano tante, ma non hanno impedito agli azzurri di lottare fino alla fine e strappare un punto in casa dell'attuale capolista del campionato, che è anche la squadra probabilmente più forte della Serie A a livello di organico.

A dirlo sono i dati e anche il recente passato, che ha visto i nerazzurri arrivare in finale di Champions League due volte nelle ultime tre edizioni della competizione europea. A Milano però in campo non si è visto un grande divario, anzi, sono stati i campani a dimostrare di avere più fame e voglia di difendere lo Scudetto che hanno conquistato lo scorso maggio.