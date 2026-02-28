Risultati Serie B, nessun gol fra Avellino e Juve Stabia: finisce 0-0 al Partenio
Finisce a reti bianche la sfida di Serie B fra Avellino e Juve Stabia. Nessun gol al Partenio fra la squadra di Ballardini e quella di Abate, che si dividono quindi la posta in palio.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
RISULTATI SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Empoli – Cesena 1-1
29' Shpendi (C), 71' Fila (E)
Modena – Padova 1-2
8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)
Sudtirol - Venezia 1-1
47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)
Spezia – Reggiana 0-1
40' Novakovich
Avellino – Juve Stabia 0-0
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 57 (27)
Monza 57 (27)
Frosinone 53 (26)
Palermo 51 (26)
Catanzaro 44 (26)
Modena 43 (27)
Juve Stabia 39 (27)
Cesena 38 (27)
Südtirol 34 (27)
Padova 33 (27)
Empoli 31 (27)
Carrarese 30 (26)
Avellino 30 (27)
Sampdoria 29 (27)
Reggiana 29 (27)
Mantova 26 (26)
Spezia 25 (27)
Entella 25 (27)
Bari 25 (27)
Pescara 18 (26)