Taborda sulle orme di Retegui? Il crack del Pana risponde: "Un sogno sia l'Italia sia l'Argentina"

Quale nazionale sceglierà Vicente Taborda? In attesa della convocazione di Argentina o Italia, il fantasista classe 2001 sta brillando nel massimo campionato greco tra le fila del Panathinaikos (4 gol, di cui uno alla Roma in Europa League, e 2 assist in 17 presenze stagionali finora) e attirando inevitabilmente le sirene del calciomercato (a gennaio ci aveva pensato pure il Verona).

Dotato di doppia nazionalità, il talento nato a Gualeguay potrebbe giocare sia per il suo Paese natio sia per l'Italia del suo ex compagno ai tempi del Boca Juniors Mateo Retegui, che poi ha scelto di vestirsi proprio d'azzurro. Fox Sports Argentina ha provato a farlo sbilanciare, trovando invece una doppia apertura da parte del calciatore: "Ovviamente giocare in nazionale sarebbe un sogno. Sia l'Italia sia l'Argentina sono a un livello top, non chiudo le porte a nessuna delle due. Io devo continuare a fare bene nel mio club e, se così sarà, poi la nazionale verrà da sola. Sarebbe un sogno giocare per ciascuna delle due".