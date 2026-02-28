Avellino-Juve Stabia 0-0, le pagelle: non c'è ancora l'effetto Ballardini, bene Diakitè

Risultato finale: Avellino-Juve Stabia 0-0

AVELLINO

Daffara 6,5 - Ottimo intervento in avvio di partita su Dalle Mura. Trovarsi in svantaggio dopo pochi minuti avrebbe potuto compromettere il derby.

Cancellotti 6 - Molto attento in marcatura, gara positiva e senza sbavature.

Simic 6 - Duello molto fisico con Gabrielloni, tutto sommato ne esce vincitore. Di testa le prende tutte lui.

Enrici 6 - Ha ragione la dirigenza quando dice sia cresciuto durante la stagione.

Missori 6,5 - Spinge per tutto l'arco della partita contenendo bene Cacciamani e gli esterni gialloblu. Dai suoi piedi nascono sempre cross interessanti.

Sala 6 - Mezz'ora propositiva, poi si spegne un po' nella ripresa e si limita al compitino.

Palmiero 6 - Con Ballardini meno palleggio e più verticalizzazioni e quindi, a tratti, non è molto coinvolto nel gioco. Si sacrifica tanto in non possesso, esce per un problema fisico ma salterà comunque per squalifica la gara di Venezia. Dall'82' Kumi sv.

Palumbo 6 - Con il nuovo sistema di gioco ha meno compiti offensivi e deve badare anzitutto all'interdizione. Se la cava bene.

Besaggio 5,5 - Mezzo voto in meno perchè il suo apporto in costruzione è stato minimo rispetto ad altre occasioni.

Insigne 6 - La scelta a sorpresa di Ballardini. Merita la sufficienza per aver fatto tanto movimento su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari. Vicino al gol al 40', ma Boer gli dice di no. Dal 65' Russo 5,5 - Impatto così e così.

Biasci 5,5 - Ha un'ottima occasione alla fine del primo tempo: si libera bene della marcatura di Giorgini, ma preferisce un improbabile pallonetto al tiro di potenza o precisione. Non una serata brillantissima. Dal 65' Patierno 5,5 - Vince qualche duello aereo, ma viene anche ben contenuto in area di rigore.

Davide Ballardini 6 - Contro un avversario in emergenza si poteva osare di più, invece opta per cambi ruolo per ruolo e i tiri in porta sono pochissimi. Ci si aspettava di più.

JUVE STABIA

Boer 6 - Si fa trovare pronto sul finire del primo tempo, quando vola all’angolino per intercettare un pallone ben calciato da Insigne.

Giorgini 6 - Solo una volta Biasci riesce a liberarsi della sua marcatura. Per il resto padrone della propria zona di competenza.

Diakite 6,5 - Sicuramente uno dei migliori in campo, nel finale sbroglia una situazione delicata con un grande intervento di testa in anticipo su Patierno.

Dalle Mura 6 - Sfiora il gol in avvio di partita, si fa trovare pronto e sostituisce al meglio due colonne come Bellich e Varnier.

Carissoni 6 - In questo derby c'è stato poco spazio per lo spettacolo e lui si è adeguato, limitandosi a lavorare soprattutto in fase difensiva per contenere gli esterni biancoverdi. E lo ha fatto bene. Dall'84' Pierobon sv.

Cacciamani 6 - Forse avrebbe potuto spingere di più, ma oggi contava non perdere e, come tutti, si è sacrificato soprattutto in fase difensiva.

Correia 6 - Dà la sua disponibilità pur non essendo al top della forma. Basta questo per dargli la sufficienza. Chiude in crescendo.

Leone 6 - Sempre autorevole e intelligente dal punto di vista tattico, determina tanto anche quando svolge un lavoro oscuro.

Mosti 6 - Copia e incolla del commento fatto per Leone.

Burnete 6 - Soprattutto nel primo tempo è il calciatore che crea maggiori apprensioni alla difesa dell'Avellino.

Gabrielloni 5,5 - Proprio su di lui è necessario fare un ragionamento. Sicuramente anche oggi ha combattuto con tutti gli avversari, conquistando qualche punizione preziosa. E non sono arrivati tanti palloni giocabili nell'area di rigore dell'Avellino. Tuttavia, nell'arco della stagione e al netto di qualche infortunio, non ha dato in termini realizzativi ciò che ci si aspettava. Chiude il match con zero tiri nello specchio della porta. Dal 75' Okoro sv

Ignazio Abate 6 - In emergenza strappa un punto d'oro su un campo difficile archiviando il discorso salvezza con due mesi d'anticipo.