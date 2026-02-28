Sassuolo, che elogi all'Atalanta da Grosso: "Sta portando avanti l'onore dell'Italia"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa il momento delle italiane in Champions League e il percorso dell’Atalanta: "Quest'anno l'Atalanta sta portando avanti l'onore dell'Italia in Champions, grande merito a loro, noi dobbiamo focalizzarci sul presente e sul nostro presente. Sicuramente concentrandoci su quello che dobbiamo fare ma siamo all'interno di un club, il nostro, che ha sempre mostrato grande visione e sono felice di farne parte".

Prima ha detto che dovete imparare dal passato. Si riferiva al ko con l'Inter dove forse avete osato un po' troppo?

"Mi riferivo anche a quello, ma non solo. Alcune persone sono state indirizzati da episodi, anche a quello mi riferisco come esperienze, ci sono tante situazioni di cui possiamo fare tesoro, tutti gli insegnamenti devono diventare vantaggio e sei in grado di riconoscerli prima".

Il Sassuolo non riesce a fare una partita piazzando il bus davanti alla porta...

"Non siamo riusciti a farlo, in certe partite l'avversario ci ha costretto a difendere a denti stretti, noi abbiamo sempre provato a giocarci le partite, delle volte forse troppo e quello può essere anche un difetto ma il nostro filo conduttore che ci ha accompagnato sin qui è quello che vogliamo provare a seguire. Noi vogliamo provarci a giocare le partite, poi gli avversari ti costringono anche a difenderti e devi riconoscere il momento, poi però devi anche provare ad attaccare sfruttando le tue caratteristiche".

