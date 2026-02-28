Inter-Genoa, a San Siro si rivede il pubblico delle grandi occasioni: quasi 73.000 spettatori
TUTTO mercato WEB
Dopo la delusione in Champions League di martedì scorso, l’Inter ritrova il calore del proprio pubblico nella sfida di campionato contro il Genoa. A San Siro l’attenzione torna tutta sulla corsa scudetto, obiettivo ora prioritario per i nerazzurri, chiamati a reagire davanti alla propria gente.
La risposta dello stadio è imponente: come comunicato dalla Beneamata, al Meazza sono presenti 72.945 spettatori. Un colpo d’occhio importante, nonostante il settore ospiti sia stato ridotto a 165 presenze, in base alle disposizioni dell’Osservatorio del Viminale.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"