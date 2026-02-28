Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter raddoppia col Genoa: mani in area di Amorim e rigore perfetto di Calhanoglu, 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:18Serie A
L'Inter trova il raddoppio al 70' della gara contro il Genoa tra le mura di San Siro. Calcio di rigore impeccabile di Hakan Calhanoglu, che segna il 2-0 dopo un tocco di mano in area di Amorim su cross di Luis Henrique. Bijlow spiazzato.

