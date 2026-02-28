L'Inter raddoppia col Genoa: mani in area di Amorim e rigore perfetto di Calhanoglu, 2-0
TUTTO mercato WEB
L'Inter trova il raddoppio al 70' della gara contro il Genoa tra le mura di San Siro. Calcio di rigore impeccabile di Hakan Calhanoglu, che segna il 2-0 dopo un tocco di mano in area di Amorim su cross di Luis Henrique. Bijlow spiazzato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"