Copenhagen-Napoli, le formazioni ufficiali: Spinazzola a destra, Vergara debutta dal 1'

La Champions del Napoli entra nella sua fase più delicata. Dopo una league phase avara di soddisfazioni – appena 7 punti in sei gare e due ko pesantissimi tra Eindhoven e Lisbona – gli azzurri sono chiamati a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti. Il primo bivio è fissato per oggi alle 21, in Danimarca contro il Copenaghen: uno scontro diretto tra ventitreesima e ventiquattresima del maxi-girone, entrambe appaiate a quota 7 e in piena corsa per un posto ai playoff.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli la sorpresa è la presenza di Spinazzola e Gutierrez, uno a destra e l'altro a sinistra (probabile l'ex Roma a destra, come in passato, ma non si esclude l'altra ipotesi). Conte lancia anche dal primo minuto Vergara, come in campionato col Sassuolo, al debutto da titolare in Champions League. Ecco i due schieramenti.

COPENHAGEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Elyounoussi, Delaney, Madsen, Achouri; Dadason, Cornelius

Allenatore: Jacob Neestrup

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Højlund

Allenatore: Antonio Conte