Live TMW Bologna, Italiano: "Ora dovremo far risultati in campionato ed Europa League"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Itala Frecciarossa (1-1 il risultato finale dei tempi regolamentari firmato dalle reti di Castro e Noslin, 1-4 dopo i calci di rigore), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.46 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Qual è il suo giudizio della partita?

"Buonissima partita iniziale, nella quale abbiamo fatto vedere di tenerci. Abbiamo creato con veemenza e concesso nulla. Nell'unica sbavatura siamo stati puniti, anche se potevamo metterci una pezza perché eravamo in tre. I rigori sono sempre pericolosi, abbiamo fatto di tutto per non arrivarci. Usciamo dopo un'ottima partita ed una prestazione in crescita rispetto alle ultime partite. Ora ci rimboccheremo le maniche per tornare a far risultati in campionato ed Europa League".

Come ci si convince da domani che la stagione è ancora lunga?

"Ormai siamo abituati, domani penseremo subito al Torino. Dimenticare, archiviare e pensare alla prossima partita. Avevamo voglia di far vedere alla gente quanto benissimo a questa partita, ma i rigori sono così. Non ho visto paura negli occhi dei miei calciatori, ma purtroppo sbaglia solo chi calcia.

Come lo sta vedendo Orsolini in allenamento?

"Per me l'unica cosa rispetto al passato è che non sta mai trovando la giocata decisiva dalla sua mattonella che lo scorso anno ci ha regalato tante soddisfazioni. Non sta trovando velenosità con il suo mancino, ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di non abbattersi e metterlo in carreggiata. Io sono convinto che ritroverà concretezza, ma se continuiamo a mostrare segnali di crescita potremmo mettere in condizione Orsolini, Bernardeschi e anche Rowe, che oggi non poteva essere della partita perché ha speso moltissimo domenica con il Parma ed era cotto".

23.51 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.