Frosinone, Alvini: "Reazione da grande squadra, bello avere tanti tifosi al seguito"

Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini dopo la vittoria in casa dell'Avellino: ""Ribadisco le parole post Venezia perché il percorso della squadra è positivo. La squadra ha idee e voglia. Va dato merito alla società che ha costruito la squadra. Segnale importante perché dopo sabato su un campo sintetico che ad Entella ci ha dato delle difficoltà e facciamo una grande partita. Lavoriamo come sempre perché ci sono cose che abbiamo sbagliato e mi sono arrabbiato tanto nella gestione finale.Questo gruppo giovane che sta facendo cose straordinarie deve fare uno step per fare cose ancora più eccellenti. Dobbiamo migliorare, potevamo fare ancora più male e li passa la crescita. I tifosi erano tanti e sono straordinari. Durante la settimana non è scontato, sicuramente è motivo di soddisfazione per tutti. Ora tornano a Frosinone con un viaggio piacevole.

Su Fini sono contento, è un ragazzo giovane che deve fare un percorso deve migliorare ma è nel posto giusto per crescere. I cambi? Koutsoupias era ammonito e non volevo rischiare, Calò ho cercato di dargli qualche minuto di recupero perché siamo in emergenza e anche per domenica non recuperiamo nessuno. La testa è già a La Spezia. Ora non ci penso facciamo la conta di quanti siamo, ci sono tante cose da migliorare da domani ci penseremo. Mi interessa la reazione dopo una sconfitta. Ho sentito qualche parola non corretta dopo sabato. Abbiamo perso perché ci sta ma siamo venuti qui con una grande voglia con idee chiare e che vuole migliorare. Non siamo qui per caso ma per continuare il percorso".