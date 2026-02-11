Lazio, Sarri: "Contento per giocatori e tifosi. Aver creato un gruppo vero dà gusto"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro il Bologna valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e vinta ai calci di rigore.

Un commento sulla trattenuta di Ferguson su Dele-Bashiru?

"A noi è successo molto di peggio. Lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona del campo l'arbitro fischia".

Vittoria che dà consapevolezza?

"E' da novembre che non perdiamo in trasferta, sono 3/4 mesi che stiamo facendo bene. Stiamo facendo quello che possiamo, forse anche di più. Sono contento per i miei giocatori e per tutti i laziali. Il percorso in Coppa Italia chiaramente è ancora durissimo".

Quanto è importante Romagnoli e Maldini può fare la punta?

"Romagnoli per noi è un giocatore importante. Al di là del rendimento, è lui che ha in mano la linea difensiva. Se Maldini riesce a fare passi in avanti, lo può fare, In questa partita lo volevamo anche un attaccante centrale che venisse fuori. Lui ha qualità importanti sul piano tecnico e fisico, non riesce a sfruttarle al 100% ancora ma la speranza io ce l'ho".

Quanto le piace vedere una squadra con un'anima?

"Dà gusto, hai la sensazione di aver creato un gruppo vero. Gente che pensa calcio allo stesso modo. Il merito è dei ragazzi: tutte le difficoltà della stagione ci hanno creato problemi, ma anche dato la possibilità di creare un gruppo unito".

Notizie su Pedro?

"E' ancora in ospedale, però da una prima analisi sembra che abbiano escluso fratture".