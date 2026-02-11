Spezia, Donadoni: "Quando crei così tanto devi vincere, serve cattiveria agonistica"

Roberto Donadoni ha espresso la sua insoddisfazione per il pareggio a reti inviolate dello Spezia sul campo del Bari. Il tecnico dei liguri ha criticato la mancanza di cinismo della sua squadra che ha creato diverse opportunità senza riuscire a concretizzarle in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. La rabbia del mister è emersa chiaramente nelle dichiarazioni post gara in cui ha sottolineato come questo tipo di match non possa sfuggire quando si produce gioco offensivo di qualità.

L'allenatore dello Spezia, come segnala Città dello Spezia, non ha nascosto il disappunto per l'ennesimo risultato che lascia i liguri in zona rossa della classifica a quota 21 punti. Donadoni ha dichiarato: "Sono uscito arrabbiato dal campo: quando crei occasioni ci vuole quella cattiveria agonistica in più per trasformarle. Sono partite che vanno portate a casa, che devi vincere. La palla va buttata dentro". Il tecnico ha evidenziato come esistano gare in cui la squadra fatica a produrre gioco e altre in cui le opportunità non mancano: in quest'ultimo caso la mancata vittoria rappresenta un'occasione persa. La prestazione contro un avversario diretto per la permanenza in categoria avrebbe richiesto maggiore determinazione negli ultimi metri del campo.

La lucidità nell'analisi del match ha portato Donadoni a riconoscere gli aspetti positivi della prova senza cadere nell'autocompiacimento: "La partita è stata buona, positiva, ma non dobbiamo accontentarci perché sarebbe un grave errore. Abbiamo bisogno di punti e quando crei opportunità devi sfruttarle". Il punto conquistato al San Nicola muove la classifica ma non può bastare a una squadra che necessita di risultati pieni per uscire dalla zona pericolosa. L'allenatore ha ribadito che con tante partite ancora da giocare bisogna cominciare a fare bottino pieno senza regalare nulla agli avversari. La capacità di creare gioco dimostrata in Puglia deve accompagnarsi alla concretezza sotto porta per dare significato al lavoro settimanale. lanazione

L'andamento del match ha visto lo Spezia protagonista nel primo tempo mentre nella ripresa è calata la prestazione. Donadoni ha attribuito il calo alla perdita di lucidità e all'eccessiva frenesia nella ricerca del gol: "Nel secondo tempo è venuta meno la lucidità, oltre ad aver avuto frenesia nel cercare di andare in avanti. Ci ha tolto un po' di sicurezza nel mantenere l'atteggiamento del primo tempo, ma abbiamo comunque avuto 2-3 occasioni importanti". Il tecnico ha riconosciuto che il Bari ha avuto le sue opportunità ma ha evidenziato come alcuni errori dei suoi giocatori abbiano favorito le ripartenze avversarie: "Abbiamo concesso 2-3 situazioni mentre eravamo in possesso, perdendo palla in maniera superficiale. Sono errori da non commettere". La gestione del pallone in fase di costruzione e la prevenzione delle transizioni negative rappresentano aspetti da correggere immediatamente per affrontare i prossimi impegni con maggiore solidità e maturità.