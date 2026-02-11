Empoli, Dionisi amaro: "Oggi non salvo nessuno, me in primis. Così non si va lontano"

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, analizza così in sala stampa la sconfitta per 2-1 in casa contro la Juve Stabia: "Sentimenti contrastanti non tanto, sono arrabbiato perché la prestazione è responsabilità mia però dobbiamo metterci di più ed essere più cinici. Non abbiamo avuto tanta intensità nel primo tempo, anche nel secondo mi aspettavo di più. Ho fatto subito dei cambi per avere più gamba, ma sembravano stanchi anche quelli che sono entrati. Così non si va lontano, perché subentra la paura.

Fai il conto alla rovescia, sbagli quello che non dovresti sbagliare, arrivi davanti al portiere e prendei la scelta sbagliata. Poi sono qua a parlare di una prestazione negativa, il secondo tempo è stato brutto e anche dopo il vantaggio potevamo fare di più perché non ci stavano creando problemi, invece abbiamo preso dei gol troppo semplici. Oggi non salvo nessuno, in primis me".