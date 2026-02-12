Live TMW Bologna, Castro: "Uscire così fa male. Se avessimo vinto sarebbe stata la svolta"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Itala Frecciarossa (1-1 il risultato finale dei tempi regolamentari firmato dalle reti di Castro e Noslin, 1-4 dopo i calci di rigore), è intervenuto Santiago Castro. Il centravanti rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

00.03 - Inizia la conferenza stampa di Santiago Castro.

Uscire così fa male?

"Il calcio è così. Abbiamo fatto una grande prestazione ma non è bastato. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Dobbiamo pensare a cosa non è andato oggi e pensare a domenica".

Questa ferita dell'uscita dalla Coppa Italia può portarvi ad una reazione per risalire?

"Se avessimo vinto si sarebbe detto che sarebbe stato il punto di svolta. Dipende sempre dove finisce la palla. Dobbiamo rialzarci e continuare a prescindere".

Sta puntando ai Mondiali?

"Sì penso sempre alla nazionale, ma ora sto pensando solo al Bologna. Qui sono importante e voglio far bene per il Bologna, poi se arriverà la convezione ringrazierò perché è un piacere essere lì con i migliori del mondo".

00.05 - Inizia la conferenza stampa di Santiago Castro.