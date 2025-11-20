TMW Cornacini: "Lucas Perri è stato vicino a una big italiana. Chi consiglio? Tevis e Balde"

"È vero. Anche noi siamo quasi arrivati ​​alla Fiorentina. Nell'ultima sessione di calciomercato siamo stati molto vicini a firmare con una grande squadra italiana". Leonardo Cornacini nella sua lunga intervista a TMW ha parlato dei suoi assistiti, fra Italia e Brasile.

"Siamo contenti del percorso di Lucas. È diventato rapidamente un idolo in Francia, giocando per il Lione, e ora è nel miglior campionato del mondo. Chissà, forse un giorno... Ricordo che quando parlavo di Lucas nessuno lo conosceva, oggi è in Premier League. Quando parlavo di Strefezza era la stessa cosa. Oggi abbiamo tre giocatori che sicuramente raggiungeranno i massimi livelli. Eravamo vicini a portarne uno in Italia la scorsa estate, ma il posto per uno straniero non si è liberato prima della fine del mercato. In questo caso, si trattava di Jean Claude. Un centrocampista simile a Onana, una stella della J League giapponese e uno dei giocatori principali della nazionale del Togo.

Quali giocatori consiglieresti ai club italiani?

"Un altro sarà Tevis Gabriel, classe 2006 e di qualità assurda. È già nel mirino di molti club. Abbiamo ricevuto offerte nell'ultima sessione di mercato, ma il Cruzeiro non ha accettato. E un altro che è sulla lista di alcune squadre italiane è Mahamadou Balde, classe 2007 e una stella del PAOK in Grecia. Oltre a essere un giocatore di punta, ha la cittadinanza spagnola, ed è per questo che i club italiani lo stanno seguendo da vicino.