Corsi sulla Fiorentina: "Rosa da Coppa dei Campioni, usciranno da questa situazione"
Intervistato da Ilovepalermocalcio.com, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato anche della stagione dell'ex azzurro Jacopo Fazzini, oggi alla Fiorentina, e del momento complicatissimo del club viola:
"Se si pone la domanda ai tifosi della Fiorentina forse Fazzini è il giocatore che si è espresso meglio in questa prima parte della stagione. Con la Fiorentina c’è una sana rivalità sportiva, ma lo guardiamo come punto di riferimento. Speriamo si tolga da questa situazione. L’organico dei viola è quasi da Coppa dei Campioni e quindi ci sono tutte le condizioni affinché possano venirne fuori".
