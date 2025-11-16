Corvino sui problemi del calcio italiano: "Mi infastidiscono i discorsi di certe tavole rotonde..."
Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sportiva si è soffermato anche sulle questioni che riguardano l'intero movimento calcistico e non soltanto la società in cui opera.
Per esempio, Corvino si è così espresso a proposito dei problemi che ha il calcio italiano nello scovare ma anche nel far maturare il talento: "Rimango basito quando in certe “tavole rotonde” si dice che il problema sono le squadre che non fanno giocare gli italiani. Questo mi infastidisce perché questa non può essere la causa. Allora per far giocare gli italiani, dobbiamo far giocare quelli meno bravi?".
