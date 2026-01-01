Gianluca Di Marzio: "Manor Solomon per i Viola"
La Fiorentina ha definito un accordo con il Tottenham per l’arrivo di Manor Solomon.
Trova conferma la notizia riportata da Fabrizio Romano sull’imminente arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina.
L’esterno sinistro d’attacco si trasferisce in Viola dal Tottenham con la formula del prestito con opzione di riscatto.
L’israeliano classe 1999 ha trascorso la prima parte di stagione in Liga, al Villarreal, in prestito dagli Spurs; prestito che verrà dunque interrotto anticipatamente.
