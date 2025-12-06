De Rossi: "Mondiali? Italia più forte di come la dipingiamo. Se non fossi scaramantico..."

“Non farei commenti sul girone”. Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa ma in passato - tra le varie cose - campione del mondo nel 2006 con la Nazionale commenta il sorteggio che ha assegnato ieri al girone B (con Canada, Svizzera e Qatar) l’Italia di Gennaro Gattuso, a patto che gli azzurri riescano a staccare il pass per i Mondiali del 2026.

“Siamo una squadra forte, molto di più di quanto la dipingiamo - ha detto l’ex centrocampista -. Abbiamo l’opportunità di andare ai Mondiali, abbiamo due partite da vincere: nessuno ci fa regala. Se non fossi scaramantico, mi immaginerei l’Italia con grandi potenzialità di vincere sia queste due partite che il girone. Poi la Svizzera ci ha messo in difficoltà in passato, il Qatar sta crescendo, il Canada giocherà in casa e ha gente come David o Davies”.

La conferenza stampa di Gattuso.