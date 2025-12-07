Montella: "Con Gattuso l'Italia sta tornando l'Italia. Ci vedremo al Mondiale"

"Ci vediamo al Mondiale". Vincenzo Montella è sicuro. L'attuale commissario tecnico della Turchia, che dovrà affrontare i playoff come l'Italia per approdare al Mondiale, guarda già avanti alla competizione che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il mister ha commentato il momento della sua nazionale: "Sta crescendo - ha esordito -. Una squadra giovane, piena di entusiasmo. E con grandi margini di crescita. Ce la giocheremo ai playoff".

Ma cosa manca rispetto alle grandissime? L’ex attaccante di Roma e Sampdoria è sicuro: "La qualità di giocatori. Spagna, Francia, Inghilterra e Portogallo hanno rose di almeno 30 elementi di alto livello - ha proseguito -. Noi no. Quindi, per competere, dobbiamo dare il 100% nella settimana in cui si gioca".

Rapportando invece le due Nazionali, quella turca sembra non essere così inferiore a quella italiana allenata adesso da Gennaro Gattuso: "Sicuri? Secondo me vi buttate troppo giù. Credo che con Gattuso l’Italia stia tornando l’Italia. Ci vuole un po’ di tempo. I giocatori non mancano. L’Italia ha il miglior portiere del mondo, una difesa ottima, un centrocampo nel quale Tonali e Barella hanno spessore internazionale. E un attacco che segna: Kean-Retegui è la coppia, ma Pio Esposito - ha concluso - non fallire una partita ed è giovanissimo".