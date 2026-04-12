Costacurta fa notare: "Se la Juventus comincia a vincere quando non merita, diventa pericolosa"

Importante vittoria ottenuta dalla Juventus ieri contro l'Atalanta, a Bergamo. Il gol siglato da Jeremie Boga potrebbe avere un peso non indifferente nella corsa per un posto in Champions League, visto che attualmente i bianconeri hanno scavalcato il Como al quarto posto, in attesa della sfida dei lariani di stasera, contro l'Inter. I tre punti della New Balance Arena poi hanno l'effetto di riportare la Roma a -3 e di spegnere contemporaneamente le mire degli stessi bergamaschi, che speravano di riaprire i giochi con una vittoria.

L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Alessandro Costacurta, ha parlato dagli studi di Sky Sport del successo dei bianconeri: "Quella della Juventus contro l'Atalanta è una vittoria contro una squadra che probabilmente stava giocando meglio, che era in salute e che non satva rischiando eccessivamente. A me sembra un gruppo sano questo (della Juventus, n.d.r.), l'allenatore è riuscito veramente a farsi seguire molto più di quanto immaginassimo tutti", fa notare Costacurta.

Poi ha aggiunto: "La Juventus è una squadra che sta ottenendo risultati. Quali sono le squadre che non hanno mai 'rubato' punti in partite in cui non meritavano? Se cominciano anche loro - perché, secondo me, fino adesso non era mai successo - diventa veramente pericolosa questa Juve".