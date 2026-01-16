Costacurta: "Il Milan non è da Scudetto. Leao? È enigmatico, uno showman"

Alessandro Costacurta compirà 60 anni nel 2026 e tanti li ha trascorsi con la maglia del Milan addosso. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha spiegato come secondo lui la squadra rossonera non è da Scudetto perché è costretto a difendere troppo basso e ha la coperta corta. Pur elogiando l'operato di Massimiliano Allegri, non lo considera comunque tra i migliori della storia del calcio: "È fuori dai primi 5, ma sa come uscire da ogni situazione. Ti dà tante tracce da seguire".

Tante critiche vengono invece rivolte a Rafael Leao, di cui non è un grande estimatore: "Qualcuno a 19 anni lo considerata un futuro Pallone d'Oro, un predestinato... Lui per me è enigmatico, non ho mai capito se le cose che fa siano fini a se stesse, è uno showman. La bellezza nel calcio deve risultare anche efficace, poi lui non è più un ragazzino perché a giugno farà 27 anni".

Chi invece ha sorpreso un po' tutti è Cristian Chivu, che Costacurta reputa intelligente e camaleontico, grazie alla sua capacità di cambiare e modulare l'atteggiamento tattico della sua squadra all'interno dello stesso match. Infine sentenzia: "Può diventare un grande allenatore e sono belle pure le risposte che dà in diretta televisiva. Mi intriga".