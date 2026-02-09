Roma, Gasperini: "Malen ricorda un po' Vialli e un po' Matri. Champions? Si decide all'ultima"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria contro "Malen? Nessun dubbio sul giocatore. Noi ce ne siamo accorti dai primissimi allenamenti che giocatore fosse. A fine partita gli stavo dicendo che può fare davvero tanti gol in questo campionato perché ha le caratteristiche giuste e anche una varietà di caratteristiche che possono essere pericolose. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttarle al meglio, giocando con qualità, di reparto. Da questo ne trarrà vantaggio tutta la squadra".

Malen sembra già l'attaccante perfetto per lei: fa già movimenti che facevano suoi vecchi attaccanti.

"E' un calciatore evoluto, un nazionale olandese, arriva dalla Premier dove curano molto l'aspetto offensivo. Il movimento sul primo gol è fantastico, al di là del tocco. Dobbiamo lavorare molto sulla possibilità di servirlo in questo modo. Negli spazi è un giocatore che sa dribblare, sa andar via sulla velocità, fa i movimenti giusti ad allargarsi, a mezzaluna. Prima mi si chiedeva chi ricorda Malen come caratteristiche e mi dicevano Gianluca Vialli e sì, ci sta. Ma come movimenti ricorda anche Alessandro Matri".

Su Pellegrini e Wesley.

"Sono due ottimi giocatori. Wesley doveva stare attento a non farsi prendere sulle ripartenze, Palestra lì è straordinario a rilanciare l'azione. Wesley è un nazionale brasiliano, è forte. Lui è un 2003, Palestra è un 2005 che raggiungerà i top club in assoluto perché di quest'età di giocatori così ce ne sono davvero pochi. Wesley è di una dimensione già internazionale, non per niente gioca nel Brasile".

Prossimo mese decisivo in chiave Champions?

"Posso dire che se avremo la forza di andare in Champions ci arriveremo probabilmente all'ultima giornata. Bisognerà avere forza, carattere, superare i momenti di difficoltà. E' una maratona, non è una qualificazione che ti guadagni subito".

Ha incontrato Totti?

"No, non l'ho incontrato ma l'ho percepito dal boato del pubblico".