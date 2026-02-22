Cremonese, Bonazzoli: "Non mancano solo i miei gol, speriamo di sbloccarci presto"
L'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 26^ giornata di Serie A.
Arrivate da buone prestazioni: come proverete a trovare la vittoria?
"Cercheremo di mettere in campo quello che proviamo durante la settimana, cercando di fare sempre qualcosa in più per raggiungere il nostro obiettivo".
Il gol ti manca: manca anche alla Cremonese?
"Non solo i miei, ma quelli un po' di tutti. L'importante è trovare la rete per rendere le cose più semplici: speriamo di sbloccarci presto".
