Catanzaro, Aquilani eguaglia il record di vittorie consecutive del club. Col Cesena, per superarlo

Un avvio di stagione che lasciava molte preoccupazioni, poi la lenta svolta, e ora le quattro vittorie di fila che hanno sensibilmente cambiato la classifica portando il Catanzaro al settimo posto della graduatoria di Serie B. Risollevata quindi anche la posizione di mister Alberto Aquilani, che a un certo momento dell'anno è stato anche in bilico, ma la società ha dimostrato di aver avuto ragione nel volerlo trattenere anche quando sembrava che tutto andasse nella peggiore delle maniere possibili.

Al netto di questo, e tornando sulle quattro vittorie consecutive, La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi ricorda che le stesse rappresentano un filotto di successi che eguaglia il record del club in Serie B, centrato prima d’ora solo nel 1960-61. E chissà che la sfida di sabato contro il Cesena - in programma allo stadio 'Ceravolo' alle ore 15:00 - non sia anche il superamento del record.

E proprio ieri, il Ds Ciro Polito si è così espresso sul tecnico: "È tra gli allenatori giovani che portano nuove idee, ha quel suo credo calcistico che non gli toglierà mai nessuno. Io lo vedo lavorare tutti i giorni, perché sono un direttore di campo e vedo il lavoro quotidiano, e quando vedi che la squadra fa quello che l'allenatore vuole, allora non c'è motivo di preoccuparsi e bisogna solo far sentire la stima nei confronti di un grande tecnico".