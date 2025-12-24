Sampdoria, Abildgaard indica la via: "Sfruttare di più il 'Ferraris' e vincere con la Reggiana"

Uscire da questo momento difficile. E' l'obiettivo della Sampdoria e di Oliver Abildgaard in questo finale di 2025. Il centrocampista della Sampdoria ha analizzato ai taccuini dell'edizione genovese de La Repubblica il momento della formazione di Angelo Gregucci. Il pareggio di Padova ha lasciato tanto amaro in bocca ma ormai è passato. Resta la delusione per non aver portato a casa i tre punti nonostante il gol iniziale di Massimo Coda ma la classifica è ancora corta e "con una serie positiva di risultati utili puoi tirarti fuori" ha tenuto a sottolineare.

A partire dalla gara contro la Reggiana al "Ferraris" che chiuderà l'anno solare. Una gara che deve essere portata a casa spiega il giocatore ex Como e Pisa: "Stiamo performando al di sotto delle aspettative e - sottolinea con grande franchezza - dobbiamo andare in campo e dare il 100% per raggiungere la vittoria".

Con l'arrivo del nuovo staff tecnico, Abildgaard ha ricoperto il ruolo di difensore centrale ma il danese ha dimostrato grande duttilità dando disponibilità all'allenatore di giocare in qualunque ruolo ritenga necessario. Chiosa finale sui tifosi che certamente non sono soddisfatti dei risultati: "Quando giochiamo in casa in campo siamo in 12. Tutte le squadre che vengono a giocare a Marassi devono avere timore, dobbiamo sfruttare di più il fattore campo".