Napoli, il centrocampista non è più una priorità: Anguissa migliora, la pista Mainoo si raffredda

Ancora una settimana e sarà calciomercato. Il Napoli è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Un reparto che andava rinforzato, viste le tante assenze, era quello di centrocampo con Kobbie Mainoo che sembrava essere in pole per vestire la maglia azzurra. Questo almeno fino a qualche settimana fa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la pista che porterebbe al giocatore del Manchester United starebbe perdendo quota.

Il motivo sta nel progresso di Zambo Anguissa. Il calciatore camerunese sta recuperando e potrebbe essere a disposizione a metà gennaio. Quattro invece le settimane che dovrebbero trascorrere prima di avere anche Gilmour pronto. Insomma una situazione da monitorare giorno dopo giorno ma che ora non sembra così allarmante.

Ovviamente qualora i Red Devils dovessero liberare il giocatore inglese se ne potrebbe parlare ma soltanto in virtù di un'eventuale uscita a centrocampo.