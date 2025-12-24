Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Moretti rovina il Natale alla Pro Vercelli

E’ andata in archivio la 19^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

Pro Patria-Renate 0-3

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Vicenza-Triestina 1-0

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

Giana Erminio-Cittadella 0-2

Lecco-Pergolettese 1-0

Novara-Ospitaletto 0-3

Union Brescia-Inter U23

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-4-1:

Drago (Lumezzane): se i lombardi non hanno chiuso il 2025 con una sconfitta lo devono soprattutto a un portiere che, nel corso delle settimane, ha acquisito sicurezza e consapevolezza. Su Pagliuca l’intervento più difficile del suo intenso pomeriggio.

Potop (Albinoleffe): il capitano sblocca lo 0-0 contro l’Alcione Milano dopo appena cinque minuti, un colpo di testa perfetto che non lascia scampo al portiere avversario. L’episodio lo galvanizza e, in due occasioni, ferma Marconi dimostrandosi osso durissimo nell’uno contro uno a campo aperto.

Cuomo (Vicenza): si sprecano gli aggettivi per una squadra composta da tanti calciatori che si vogliono mettere in mostra in prospettiva serie B. Ottima prova per il difensore biancorosso, un baluardo insormontabile per tutti i calciatori della Triestina.

Cecchetto (Cittadella): riconosciuto all’unanimità come l’uomo partita, dalle sue parti davvero non si passa. Per due volte interviene in modo provvidenziale in piena area piccola anticipando con tempismo perfetto il diretto avversario. Segna anche il gol che spiana la strada verso un successo fondamentale in chiave playoff.

Gualandris (Ospitaletto): difficile trovare un migliore in campo nella sfida dominata e stravinta sul campo del Novara. Premiamo lui perché il suo gol consente di archiviare la pratica Novara con mezz’ora di anticipo: tiro angolatissimo dal limite dell’area e tre punti d’oro in ottica salvezza.

Munaretti (Virtus Verona): lo 0-0 contro il Lumezzane non può essere ritenuto soddisfacente, soprattutto in virtù di una prestazione più che valida. La nota positiva è la tenuta della difesa, praticamente perfetta e imperforabile. Lui è stato il migliore.

Moretti (Arzignano): al Piola di Vercelli il risultato più clamoroso di giornata, uno 0-5 che in parte rovina il buon girone d’andata dei piemontesi. Il centrocampista ci mette meno di sessanta secondi per inaugurare il pomeriggio horror dei bianconeri, nel finale cala il poker sfruttando una super giocata di Nanni.

Amatucci (Cittadella): torna al gol a distanza di un anno e, per la qualità della prestazione, possiamo dire sia stato un giusto riconoscimento. Corre per quattro, chiude le linee di passaggio agli avversari facendosi valere in interdizione e imposta da regista vero senza mai buttare via il pallone. Ritrovato.

Zonta (Vicenza): il gol vittoria lo segna Tribuzzi, ma premiamo lui perché probabilmente ha disputato la miglior partita stagionale. Ottimi i suoi inserimenti dalle retrovie, ha la capacità di accompagnare costantemente l’azione offensiva senza mai lasciare sguarnita la retroguardia. Preziosissimo.

Mastromonaco (Renate): Pro Patria decisamente in giornata no, gli ospiti ne approfittano e vincono nettamente aggiungendo tre punti preziosi alla classifica. Bravo l’esterno a sfruttare gli spazi a disposizione per prendere la mira e metterla all’angolino per il gol del provvisorio 0-2.

Sipos (Lecco): non poteva che essere lui a regalare l’ennesima vittoria stagionale a una squadra che sta andando ben oltre le aspettative. Approfitta di un errore dei centrali difensivi avversari per involarsi verso la porta e metterla all’angolino con un tiro di rara precisione.

Daniele Di Donato (Arzignano): non è la prima volta che lo inseriamo nella nostra rubrica, non potrebbe essere altrimenti visto che sta svolgendo alla grande il suo lavoro. Lo 0-5 sul campo della Pro Vercelli è un capolavoro tattico, devastante l’approccio a una gara sulla carta proibitiva.